В Ялте объявили повышенную готовность из-за надвигающейся непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти подтопленной Ялты перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающейся на Крым непогоды, сообщила в среду на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

ГУ МЧС по республике во вторник предупредило о резком похолодании и сильных дождях, надвигающихся на Крым. Грозы и ветер до 25 м/с ожидают на полуострове в четверг и пятницу. Также ведомство предупредило о высокой вероятности подтоплений.

"Сегодня председатель совета министров Крыма Юрий Михайлович Гоцанюк экстренно по видеосвязи собрал МЧС, МВД, ключевых руководителей совмина, представителей администраций городов полуострова, обсудили действия. Работаем в режиме повышенной готовности. Оповещаем население", - написала Павленко.

Она сообщила, что в пунктах временного размещения в Ялте имеется 360 мест. Кроме того, есть автобусы для возможной эвакуации, 28 спецмашин и несколько тысяч мешков с песком, часть из которых уже развезена по территориальным органам. "Руководители всех ключевых подразделений - на телефонах в круглосуточном режиме", - добавила глава администрации.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. Основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту 16-20 июня, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, пострадали около 60 человек, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова (села Ленинского района и Керчь).