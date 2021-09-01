Кадетский корпус СК РФ для мальчиков и девочек открыли в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета РФ имени В. И. Истомина получил статус самостоятельного образовательного учреждения. С 1 сентября он открылся в новом статусе. В отличие от обычных кадетских корпусов, поступить сюда могут не только мальчики, но и девочки, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городского правительства.

"Новый учебный год Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета РФ имени В. И. Истомина встретил в статусе самостоятельного образовательного учреждения. Ранее он работал как филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что корпус назван в честь героя обороны Севастополя 1854-1855 годов контр-адмирала Владимира Истомина. В открытии учреждения принял участие его правнучатый племянник Олег Филимонов. Также ребят поздравили с началом учебного года представители власти и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Вы начинаете учиться не в филиале, а в полноценном кадетском корпусе Следственного комитета России. На вас форма военных моряков - это большая ответственность и великая память. Этой формой надо гордиться, ей надо соответствовать", - цитирует пресс-служба Бастрыкина.

По данным правительства города, учебный год начался для 139 кадетов корпуса, так и девочки. Сейчас действует шесть классов: один восьмой, два девятых, один десятый и два 11.

Учеба и наука

Особым направлением работы для властей Севастополя в последние годы стало создание профильных классов. В городе открыты школы, работающие по определенному профилю: в январе 2020 года детей приняла Инженерная школа, созданная по новой для Севастополя модели образования, а весной 2021 года открылась еще одна профильная школа "Экотех плюс". Кроме того, правительство Севастополя и Курчатовский институт в мае 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве, одним из направлений работы стали Курчатовские классы.

По информации правительства, такие классы в этом учебном году есть в шести учреждениях: в Инженерной школе и гимназии № 7 классы работали и в прошлом году, в гимназиях № 5 и 10, школах № 47 и "Экотех+" впервые появились сейчас. Всего открыты пять пятых Курчатовских классов и два шестых. "Образовательная программа Курчатовских классов отличается углубленным изучением точных наук, биологии, географии, проектно-исследовательской деятельности, физики и химии. <…> В классах будет дополнительная программа, оборудование и форма цветов Курчатовского института", - говорится в сообщении.

Кроме того, 1 сентября впервые начал работу лицей при Севастопольском государственном университете. В пресс-службе СевГУ сообщили, что были набраны два класса по 25 человек - технический и гуманитарный, причем конкурс на техническое направление был выше. Особенностью лицея станет то, что домашние задания будут сведены к минимуму, их заменят интенсивные факультативные занятия. Кроме того, в лицее планируют отказаться от бумажных учебников - вместо них каждый лицеист получит планшет со всеми необходимыми материалами.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы создать для севастопольских ребят возможность использовать весь потенциал университета: его профессорско-преподавательского состава, лабораторий - для подготовки и обучения. Они имеют уникальную возможность учиться одновременно и в школе, и в университете - прийти по желанию на любую лекцию и представить себя студентом", - приводит пресс-служба вуза слова ректора Владимира Нечаева.

По данным правительства, в Севастополе в новом учебному году сядет за парты 50,7 тыс. школьников - это на 1 тыс. больше, чем в прошлом.