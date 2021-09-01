В Калининградской области детям до 14 лет запретили посещать общепит без взрослых

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области ввели запрет на посещение детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых предприятий общественного питания и торговых центров, сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

Соответствующие изменения 1 сентября внесены в постановление регионального правительства от 16 марта 2020 года о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции.

"Запретить нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях предприятий общественного питания и в торговых центрах", - говорится в постановлении.

"Начался учебный год в школах, пришла осень с ее ненастной погодой, и дети стали больше проводить свободное время компаниями в помещениях различного рода предприятий общепита, в торговых центрах. Что небезопасно с учетом ситуации с коронавирусом", - пояснил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 1 сентября на COVID-19 в Калининградской области обследовано нарастающим итогом 870 585 человек, из них выявлено 48 914 случаев заражения (44 985 человек выздоровели), умерли 698, остаются под медицинским наблюдением 6 637 человек. За последние сутки зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, среди заболевших - десять школьников.