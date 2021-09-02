В США с начала весны выбросили 15 млн доз вакцины от коронавируса

ТАСС, 2 сентября. Аптечные сети и местные власти США с 1 марта текущего года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на правительственные данные.

В частности, аптечная компания Walgreens отчиталась о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS - о 2,3 млн, аптеки корпорации Walmart - о 1,6 млн, компании Rite Aid - о 1,1 млн. Министерства здравоохранения штатов тоже выбрасывали вакцину, но в меньших объемах. Телекомпания отмечает, что число выброшенных доз вакцин незначительно по сравнению с количеством использованных - всего с начала вакцинации их в США насчитывается более 368 млн.

Как указывает NBC, предоставленные властями данные неполные и не содержат информации о некоторых штатах и учреждениях. Кроме того, в правительственных документах не уточняется, почему дозы вакцин не были использованы. Это может происходить из-за повреждения ампул, нарушения условий хранения или по другим причинам.