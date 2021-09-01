Барнаульский суд признал информацию на сайте интернет-магазина iHerb запрещенной в России

ТАСС, 1 сентября. Центральный районный суд города Барнаула Алтайского края удовлетворил иск прокуратуры о признании запрещенной на территории России информации на сайте американского интернет-магазина iHerb. Об этом говорится в материалах картотеки на сайте суда.

В 2019 году Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить фирменное приложение площадки из магазинов программ, признав содержащуюся в нем информацию запрещенной. По данным региональной прокуратуры, в приложении размещалась информация о поставках небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей. Ульяновский областной суд и судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре подтвердили это решение, отказав в удовлетворении требований компании. В феврале этого года Верховный суд РФ признал законной блокировку мобильного приложения интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции.

"Иск (заявление, жалоба) удовлетворен", - отмечается в материалах картотеки.

Гендиректор iHerb в России Илья Микин с решением суда не согласен. "Мы считаем, что решение суда чрезмерное и не отвечает духу закона 149-ФЗ (федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - прим. ТАСС). На наш взгляд нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции. Мы будем добиваться справедливого решения в следующей инстанции", - сообщил он в среду ТАСС.

Микин также считает, что таким образом проявляется недобросовестная конкуренция. "Также сложно не предположить, что и город, где был суд, а также биография работников данной общественной организации (Алтайская региональная общественная организация потребителей "Народный контроль", на основании обращения которой прокуратура подала исковое заявление - прим. ТАСС) указывают на то, что это проявление недобросовестной конкуренции, и что на суд было оказано давление со стороны местных производителей БАД", - пояснил он.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.