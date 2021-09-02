Более тысячи жителей расселят благодаря пилотным территориям развития в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей из 34 многоквартирных жилых домов расселят при создании шести пилотных площадок комплексного развития территории в Новосибирске, которые должны запустить в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Ранее министр строительства области Иван Шмидт сообщал, что определили 25 территорий, подлежащих комплексному развитию в регионе. Общая площадь территорий - 190 га, на которых планируется построить больше 4 млн кв. м жилья. В 2021 году запланировали запуск шести пилотных проектов на территории Новосибирска, связанных со сносом аварийного жилого фонда. Ориентировочная площадь пилотных проектов составит 10 га.

"Для начала применения механизма комплексного развития территорий мэрией города Новосибирска определены шесть приоритетных территорий жилой застройки. <…> На указанных территориях планируется расселить 34 многоквартирных дома, в которых проживает более 1 тыс. человек", - сказал замминистра.

По его словам, жители территории комплексного развития будут иметь возможность переселиться во вновь возводимые на месте старых построек дома. Однако выбор приоритетных мест для переселения будет определяться индивидуально с каждым жителем. Колмаков добавил, что рынок жилья в регионе имеет достаточно резервов для удовлетворения потенциальных потребностей. Создание специализированного жилого фонда не планируется.

Замминистра отметил, что мэрия Новосибирска определяет оптимальные границы приоритетных территорий. Предполагается, что три площадки создадут в Калининском районе, по одной - в Ленинском, Заельцовском и Октябрьском районах. При этом говорить о конкретных сроках и объемах инвестиций проектов пока преждевременно, так как требуется время на отработку нового механизма. Он уточнил, что до конца 2021 года власти планируют принять постановление о комплексном развитии территорий в отношении приоритетных площадок.

Ранее стало известно, что власти Новосибирской области планируют досрочно - на два года раньше - завершить программу по расселению жителей региона из аварийного жилья, сроки выполнения которой ранее установил Минстрой до 2024 года. При этом общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению в Новосибирской области, составляет 277,6 тыс. кв. м, где проживают 17,6 тыс. человек. Ежегодный прирост аварийной площади составляет около 15%.

О механизме развития территорий

В декабре 2020 года в Градостроительный кодекс России внесли изменения, преобразовавшие регулирование механизмов развития территорий - комплексного устойчивого развития территорий, развития застроенных территорий. Изменения предполагают снос и реконструкцию аварийных и ветхих объектов капитального строительства и строительство новых, в том числе многоквартирных жилых домов, а также объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и благоустройство территории по единому проекту.