Власти Камчатки планируют выделить турмаршруты, которые нельзя посещать без гидов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки планируют разделить туристические маршруты на два типа: разрешенные для самостоятельного посещения и те, которые возможны только в присутствии профессионального гида. Об этом в четверг сообщил глава региона Владимир Солодов во время прямого эфира II Марафона "Новое знание", одна из площадок которого размещена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы постепенно будем требовать ужесточать [правила проведения туристических маршрутов], чтобы без профессионального гида, маршруты, которые могут быть опасны для людей, были ограничены", - сказал Солодов, отметив, что туристические маршруты придется разделить на те, которые можно посещать самостоятельно или при обязательном сопровождении квалифицированного специалиста.

Губернатор напомнил, что участились случаи, когда группы неподготовленных туристов приходится эвакуировать, к примеру, с самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевской сопки.

Просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" во "ВКонтакте". В марафоне принимают участие более 150 лекторов и наставников, которые выступают в рамках шести треков - "Знание", "Спорт", "История и культура", "Наука и технологии", "Цифровой мир и медиа", "Бизнес". Трансляции организованы из студий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, в Иннополисе (Татарстан) и во Владивостоке.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.