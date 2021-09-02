В Свердловской области планируют привить от гриппа все население из групп риска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют вакцинировать от гриппа от 75% до 100% населения из групп риска, сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

"Если по постановлению [главы Роспотребнадзора] Анны Поповой мы должны привить не менее 60% всей страны, то в Свердловской области <…> по группам риска мы планируем привить от 75% до 100%", - сказала Пономарева.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева отметила, что сейчас самый благоприятный период для того, чтобы привиться от гриппа. Реализовать поставленную в регион партию вакцины планируется до середины октября.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что в Свердловскую область поступило более 1 млн 300 тыс. доз вакцины от гриппа. До конца этой недели она будет распределена по медицинским учреждениям. По многолетнему опыту, активность вируса гриппа начинается во второй половине ноября - начале декабря, а пик заболеваемости в регионе приходится на январь - февраль.