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Глава ФМБА: ситуация с коронавирусом остается сложной, не нужно быть самоуверенными

Вероника Скворцова отметила, что ситуация не находится под полным контролем
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной, поэтому не следует быть самоуверенными. Об этом заявила в четверг глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Отвечая на ваш вопрос, все ли мы держим под контролем, - нет, конечно. Нам не надо быть самоуверенными и глупыми, ситуация сложная, она динамически развивающаяся. Наша задача - быть готовым к различным вызовам, в том плане, что нам надо быть быстро обучаемыми и подстраиваться под ситуацию", - сказала она на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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