Минпросвещения представило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ в новом учебном году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ опубликовало проект приказа об установлении минимальных баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимых для поступления в подведомственные министерству учебные заведения, в 2022-2023 учебном году. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2022/23 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в проекте приказа.

Как следует из приложения к документу, минимальное количество баллов по обществознанию - 42, по русскому языку, информатике и географии - 40, математике - 39, физике, биологии, химии - 36, истории - 35, литературе - 32, иностранному языку - 30.

Общественное обсуждение проекта продлится до 16 сентября 2021 года.