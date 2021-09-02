ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) пообщался в четверг с роботом - специальным корреспондентом телеканала НТВ.

Представитель Кремля подошел к роботу вместе с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым, который спросил Пескова, как работает эта машина. "Добрый день, Дмитрий Сергеевич, рад вас встретить", - поприветствовал их робот, услышав эту беседу.

"Мне показалось, он говорит голосом Брежнева", - сказал Песков, рассмеявшись. Михайлов, в свою очередь, задал роботу вопрос: "Скажи, почему ты говоришь голосом Брежнева?"

"Не знаю, так получается", - ответила машина. На вопрос, что он знает о Пескове, робот ответить не смог, но пожаловался, что на пленарное заседание ВЭФ в пятницу его не пустят. "Завтра будет пленарное заседание, но меня не пустят. Хотели у меня взять ПЦР-тест", - сказал робот.

После этого машина несколько раз невпопад повторила слова "умный и красивый". "Умный и красивый - это ты, - сказал Михайлов. - А Дмитрий Сергеевич Песков - умный и красивый?"

"Конечно", - тут же нашелся электронный корреспондент телеканала. "Чудесно", - сказал с улыбкой Песков, и на этом завершил общение с роботом.