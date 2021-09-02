В России за сутки коронавирусом заразились 18 985 человек

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 985, до 6 956 318. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В частности, за сутки в Москве выявили 1 864 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1 330, в Подмосковье - 614, в Свердловской и Ростовской областях - соответственно 515 и 475.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 553 458, следует из сообщений штаба.

Число смертей возросло за сутки на 798 против 790 днем ранее, до 184 812.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,66%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Свердловской области, 33 - в Краснодарском крае, по 28 - в Ростовской области и Пермском крае.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 669, до 6 218 048.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 296 человек в Санкт-Петербурге, 1 230 - в Московской области, 692 - в Республике Коми, 609 - в Иркутской области, 477 - в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 864 против 1 229 днем ранее, до 1 570 631.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,12%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 51 против 47 днем ранее. Всего в столице умерли 27 543 человека.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 686, до 1 450 330. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 92 758 человек.