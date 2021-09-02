Первый в текущем сезоне случай гриппа зафиксировали в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в Свердловской области первый в сезоне случай гриппа. Обычно заболевание начинали выявлять в конце декабря-начале января. Грипп зафиксировали у школьника, вернувшегося из турпоездки, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

"У нас на прошлой неделе был выявлен случай вируса гриппа <…> у школьника 11 лет, который приехал из туристической поездки по Крыму. <…> Эта ситуация, когда мы в начале сезона выделяем вирус, не характерна была для предыдущих сезонов. Традиционно мы находили первые вирусы гриппа в конце календарного года - в конце декабря - начале января", - сказала Пономарева.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что в Свердловскую область поступило более 1 млн 300 тыс. доз вакцины от гриппа. До конца этой недели она будет распределена по медицинским учреждениям. По многолетнему опыту, активность вируса гриппа начинается во второй половине ноября - начале декабря, а пик заболеваемости в регионе приходится на январь - февраль.