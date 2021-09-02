В Дагестане возбудили семь дел о крупных растратах денег со счетов детей-инвалидов

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Дагестане возбудили семь уголовных дел в отношении местных жителей, подозреваемых в растрате денег детей-инвалидов, находящихся у них на опекунстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"Семеро жителей Гергебильского района республики в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата имущества в крупном размере") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата вверенного имущества в особо крупном размере")", - сообщил собеседник.

По версии следствия, подозреваемые в 2015-2019 годы через органы местного самоуправления оформили опекунство над 38 детьми-инвалидами, воспитывавшимися в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на условиях осуществления обязанностей опекуна на возмездной основе.

"При оформлении опекунства подозреваемые получили от администрации организаций, где ранее содержались дети, сберегательные книжки подопечных и, получив разрешение органа опеки и попечительства местной администрации на распоряжение этими денежными средствами, якобы для нужд детей сняли деньги с их счетов в крупном и особо крупном размере. Похищенными деньгами опекуны распорядились по своему усмотрению", - сообщил представитель следствия, не уточнив общую сумму похищенных денежных средств.