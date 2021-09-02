В Якутии запустят проект помощи для адаптации инвалидов к самостоятельной жизни

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Проект по адаптации молодых инвалидов к самостоятельной жизни вне интернатов запускают в Якутии при поддержке ВЭБ.РФ. Об этом сообщил в четверг в рамках сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый заместитель председателя правительства региона Кирилл Бычков.

"В результате реализации проекта 12 молодых инвалидов покинут психоневрологические интернаты и будут жить в условиях социальной квартиры без необходимости стационарного обслуживания. Кроме этого, 18 молодых инвалидов будут обучены навыкам самообслуживания, коммуникации для самостоятельной жизни и самореализации", - сказал Бычков.

Главная цель проекта - помочь людям с ментальными расстройствами адаптироваться к самостоятельному проживанию. Как пояснил Бычков, задачей проекта является организация сопровождаемого проживания. Это позволяет адаптировать людей к жизни в домашней обстановке, считают власти региона.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.