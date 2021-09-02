ВЦИОМ: четыре парламентские партии имеют высокие шансы пройти в новую Думу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян за две недели до выборов в Госдуму проголосовали бы за четыре парламентские партии, шансы преодолеть проходной барьер в нижнюю палату имеют еще три партии. Такие данные привел в четверг в ходе круглого стола, посвященного кульминации избирательной кампании 2021 года, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Партийные предпочтения электорально активных россиян распределились следующим образом: партия "Единая Россия" - 34%, КПРФ - 18%, ЛДПР - 10%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7%. Четыре парламентские партии таким образом имеют высокие шансы пройти в Думу нового созыва", - сказал Мамонов.

Он добавил, что есть еще три партии, которые могут подойти к этому рубежу или его переступить. "Российская партия пенсионеров - за социальную справедливость", "Новые люди", "Яблоко". Они могут вплотную подобраться к 5-процентному барьеру", - сказал Мамонов.

"16% россиян среди тех, кто планирует принять участие в выборах, еще не определились со своими электоральными предпочтениями. Эта группа может повлиять на расклад. Она, скорее всего, усилит позиции лидерских партий", - сказал эксперт, уточнив, что "Единая Россия", скорее всего, подберется к рубежу 40%, КПРФ - 20%, а ЛДПР - в районе 10%.

"Показатели четырех основных партий стабильны, динамика имеется. У "Единой России" последние три дня коридор колебаний значений от 28% до 30%, КПРФ - 16-18%, сохраняется интрига по поводу партии третьего места, так как значения ЛДПР и "Справедливой России" достаточно близки, 16% заявляют, что намерены голосовать за непарламентские партии", - сказал Мамонов, уточнив, что это мнение участников опроса, которые готовы проголосовать за ту или иную партию, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Телефонный общероссийский опрос проходил 31 августа - 1 сентября среди тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше. Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.