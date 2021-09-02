Посольство РФ напомнило госсекретарю Франции, что "Спутник-V" используют в 70 странах

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Посольство России во Франции напомнило госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону в ответ на его твит, что российская вакцина от коронавируса "Спутник-V" уже используется в 70 странах. Соответствующее заявление дипмиссия сделала в четверг в своем Twitter.

"Каждому свой выбор, - отметили дипломаты. - Уже 70 стран с населением в 4 млрд человек одобрили российскую вакцину "Спутник-V" и широко ее используют". В дипмиссии также привлекли внимание Бона к заявлению французского эксперта Мари-Поль Киени о том, что "Спутник-V" является "безусловно, эффективной".

Ранее Бон в своем Twitter в очередной раз пытался поставить под сомнение целесообразность закупки странами Евросоюза российской вакцины. Он утверждал в частности, что Словакия не получила все заказанные дозы вакцины.