Добровольцы "Чистой Арктики" начали уборку на Новой Земле

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пятеро добровольцев приступили к работам по уборке от металлолома острова Южный на Новой Земле. Об этом сообщает в четверг пресс-центр проекта "Чистая Арктика".

"Главные впечатления - яркий контраст инопланетных завораживающих марсианских пейзажей вокруг и следов повсеместного разрушительного воздействия человека. Арктика действительно завалена металлоломом <...> Давно пора проводить уборку, поэтому программа "Чистая Арктика" - крайне благое начинание. Работы - непочатый край, на Малых Кармакулах мы всего лишь первопроходцы. Надеемся, нашему примеру в будущем последуют неравнодушные и отважные энтузиасты", - рассказал один из добровольцев Владимир Привалов, чьи слова приводятся в сообщении.

Участники экспедиции обосновались на старейшей метеостанции России Малые Кармакулы и привыкают к новым условиям. По предварительным оценкам, им предстоит собрать до 300 тонн отходов до ноября. По словам Привалова, отходов на Новой Земле много, работать нужно в полную силу, чтобы добиться таких результатов впятером.

Проект "Чистая Арктика" предполагает уборки в каждом из арктических регионов России. Часть работ уже прошла в Красноярском крае, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Архангельской области и в Якутии. Добровольцы собрали сотни тонн металлолома и отправили его на переработку.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.