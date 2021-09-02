Спасатели ликвидировали подтопления домов в Апшеронском районе Краснодарского края

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали подтопления в домах на территории Апшеронского района Краснодарского края, где ранее из-за дождей подтопило более 100 домовладений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

При этом подтопленными остаются 20 придомовых территорий. "Подтопленных домовладений нет. За сутки освобождено от воды 197 придомовых территорий, в том числе 110 частных домов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа по откачке воды продолжается, в ней задействованы 53 человека и 17 единиц техники.

В результате сильных дождей, которые прошли в Апшеронском районе Краснодарского края, оказались подтопленными 110 частных домов и 217 придомовых территорий. Был развернут пункт временного размещения, затем власти ввели в районе режим ЧС.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение из-за сильных гроз и ливней объявлено в Краснодарском крае с 1 по 3 сентября. В предстоящие сутки циклон продолжит оказывать основное воздействие на Черноморское побережье, где за 24 часа ожидается до 80 мм осадков, а также ветер с порывами до 15 м/с. До 3 сентября включительно действует экстренное предупреждение по обильному выпадению осадков.