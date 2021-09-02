На госгранице Южной и Северной Осетии ужесточили контроль из-за АЧС

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Контроль ужесточен на границе Южной и Северной Осетии, сообщили в управлении Россельхознадзора по Северной Осетии.

"В настоящее время на пункте пропуска "Нижний Зарамаг" (на границе Южной и Северной Осетии - прим. ТАСС) усилен контроль - проверяется ручная кладь, пассажироперевозки, также усилен контроль за перемещением животных, продуктов и кормов для животных", - говорится в сообщении.

Также усилен контроль на границе с Грузией.

Министерство сельского хозяйства Южной Осетии запретило на три года свиноводство в селах Цхинвальского района, где была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Факты заболевания свиней африканской чумой были отмечены в селах Кохат, Сарабук и Ванат Цхинвальского района.