GetContact внесли в Реестр организаторов распространения информации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Компания GetContact LLP внесена в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Роскомнадзора.

"Компания GetContact LLP в инициативном порядке 19 августа 2021 года представила в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности в качестве организатора распространения информации, - сказали в пресс-службе. - GetContact LLP включена в Реестр ОРИ 1 сентября, о чем в адрес ее владельца направлено соответствующее уведомление".

По закону, организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. ОРИ также обязан предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.