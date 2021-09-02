Перенесшие коронавирус пенсионеры в Ивановской области получат разовые выплаты

ТАСС, 2 сентября. Власти Ивановской области ввели единовременные выплаты для граждан старше 65 лет, которые перенесли коронавирус. Пенсионеры получат по 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи губернатора области Станислава Воскресенского с активом ветеранских организаций.

"Выплаты в сумме 3 тыс. рублей коснутся людей старше 65 лет, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция в период с начала пандемии по 1 мая 2021 года. Глава региона подписал соответствующее постановление правительства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эта мера была введена, так как, по данным председателя комитета по социальной политике областной думы Михаила Кизеева, у более 14 тыс. пенсионеров в Ивановской области обострились хронически заболевания после коронавируса. Для восстановления граждан старшего поколения необходимо улучшенное питание и лекарства. "Давайте вот как сделаем: не зависимо от того, переболели люди дома или в больнице, (переболевшим) с первого дня пандемии и до 1 мая этого года единовременно выплатим по 3 тыс. рублей. Понимаю, что этого недостаточно, но это поможет компенсировать те расходы, которые возникли именно из-за того, что человек переболел", - цитирует пресс-служба Воскресенского.

С начала пандемии в Ивановской области зафиксировано почти 45,5 тыс. случаев коронавируса, сейчас каждые сутки выявляется порядка 120 случаев.