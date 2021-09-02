Глава Роспотребнадзора призвала родителей активно включаться в контроль школьного питания

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала родителей и общественные организации активно включаться в процесс контроля за питанием детей в школах.

"Здесь общее поле деятельности. Поэтому я призываю общественные организации и родителей максимально активно включаться в этот процесс. Еще раз хочу сказать, методическая база есть, сотрудники Роспотребнадзора во всех субъектах РФ абсолютно открыты и готовы всемерно помогать для того, чтобы родительский контроль заработал в полную силу", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

По словам Поповой, надзорных органов просто не хватит, чтобы обеспечить контроль за питанием детей во всех российских школах. "Я абсолютно уверена, что лучше родителя никто этого не проконтролирует. Надзорных органов на все школы совершенно не хватит. И это, наверное, не должно быть. А вот родители, которые заботятся о здоровье своих детей, будут это делать практически ежедневно. И уже в прошлом году в рамках родительского контроля вместе с нашими специалистами проверено больше половины школ в РФ, как родительский контроль, и порядка 117 тыс. мероприятий вместе с родителями было проведено. Я считаю, что это очень перспективная тема", - заключила она.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.