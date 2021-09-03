Эксперт: коронавирус представляет наибольшую опасность для детей до трех лет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Коронавирус наиболее опасен для детей до трех лет и детей с сопутствующими заболеваниями. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков в интервью "Парламентской газете" .

"Коронавирус наиболее опасен для детей до трех лет и детей с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, с хроническими заболеваниями. У остальных детей утяжеления процесса течения вирусной инфекции лично я пока не наблюдаю, и в тех научных публикациях, которые мы видим, этого тоже не фиксируют", - сказал он газете.

Эксперт отметил изданию, что у некоторых детей при заболевании ковидом могут быть осложнения в виде мультисистемного воспалительного синдрома или длительной температуры, в единичных случаях есть и летальные исходы. Постковидный синдром у них выражен также, как и у взрослых. Он влияет на центральную нервную систему и на кишечник.

"Все это есть, но я бы не сказал, что с этим сталкивается большой процент заболевших детей", - уточнил Тимаков.

Если сравнивать возможные осложнения у детей от прививок и осложнения от коронавирусной инфекции, то они могут быть сопоставимы. Поэтому пока вирус не сильно изменился, есть время подобрать наилучшую вакцину для детей, заявил врач-вирусолог и добавил, что на сегодня он не видит необходимости массовой вакцинации детей.

"Я считаю, что пока вакцины не исследованы для того, чтобы использовать их среди детей. Но дело не только в этом. Как я уже говорил, коронавирус если и поражает детей, то не протекает в разы тяжелее, чем это было до этого. И вообще дети переносят ковид намного легче, чем взрослые, так как у них более пластичный иммунитет", - сказал он.