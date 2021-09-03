Эксперт посоветовал прививать детей из групп риска "Ковиваком"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Детям из групп риска следует прививаться "Ковиваком" или вакциной на аналогичной платформе. Взрослым нужно выбирать вакцину "Спутник V", чтобы защититься от штамма "дельта", рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков в интервью "Парламентской газете".

"У детей другой иммунный ответ, другая Т-клеточная память, и чтобы эту память поддержать и простимулировать, я бы рекомендовал анализировать другие платформы, которые будут просто тренировать Т-клеточную память и действовать менее агрессивно, без имитации инфекционного процесса. Например, цельновирионная вакцина, которая идет на наших классических рельсах <...> "Ковивак" или вакцину на аналогичной платформе", - сказал Тимаков газете.

Врач-вирусолог уточнил, что для взрослых "Ковивак", вероятно, будет недостаточен против дельта-штамма. "Для взрослых однозначно "Спутник", - добавил он.

Для ревакцинации препарат следует подбирать в зависимости от того, как сработала первая вакцинация, отметил Тимаков. "Если первая вакцина вызвала достойный иммунитет, то можно ревакцинироваться любым другим препаратом. Если иммунитет плохой, то прививаться только "Спутником", - порекомендовал он.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник лайт" - однокомпонентная.