Дожди и до 14 градусов тепла прогнозируют синоптики 3 сентября в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и дождями ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, в ночь на субботу температура опустится до плюс шести градусов.

В Подмосковье температура составит от 11 до 16 градусов тепла, в ночные часы - от плюс четырех до девяти градусов.

Местами порывы западного ветра могут достигать 17 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 07:00 мск 5 сентября, в Подмосковье - до 21:00 мск 4 сентября.

Атмосферное давление составит в регионе 738 мм ртутного столба.