Путин призвал вывести Дальний Восток на устойчивую положительную динамику в демографии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке требует существенных изменений, показатели численности населения региона должны выйти на устойчивую положительную динамику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу.

"Сегодня уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России. Однако что касается динамики населения, вызовов здесь достаточно <...> Нам нужно добиться кардинального изменения ситуации, выйти на устойчивую положительную динамику численности населения Дальнего Востока. Ключевой вопрос здесь, конечно же, повышение качества жизни", - сказал президент.

Он напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, включающий материальные выплаты за рождение детей, начиная со второго ребенка в семье.

Путин отметил, что, согласно планам правительства, к 2024 году качество жизни в каждом субъекте Дальнего Востока должно быть не ниже среднего уровня по стране, и реализация этой комплексной задачи требует системной работы. "Прежде всего имею в виду здравоохранение. Врачи дальневосточных больниц, поликлиник, ФАПов [фельдшерско-акушерских пунктов] трудятся достойно, с полной отдачей, но очевидны и проблемы, которые не решить, если пользоваться формальными усредненными формулами и подходами", - указал Путин.

Он также призвал учитывать при решении этого вопроса специфику дальневосточного региона. Жители должны быть обеспечены качественной, надежной и доступной медицинской помощью, резюмировал президент.

В сентябре 2020 года была утверждена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Она позволяет сфокусировать усилия органов власти всех уровней, бизнеса, общества на ключевых приоритетах развития региона. Основные цели программы - ускорение развития экономики, улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни людей.