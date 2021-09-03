Во Владимире член отряда шамана Габышева получил 20 суток ареста за незаконный митинг

ВЛАДИМИР, 3 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира назначил 20 суток административного ареста тюменскому писателю и журналисту Виктору Егорову, члену отряда так называемого якутского шамана Александра Габышева, признав его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Об этом ТАСС сообщили в секретариате суда.

"Постановлением от 2 сентября Егоров Виктор Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного ареста на 20 суток", - сообщили в суде.

По данным СМИ, Виктор Егоров по прозвищу был задержан во Владимире 1 сентября.

12 сентября 2020 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (ст. 280 УК РФ). 18 октября Якутский городской суд признал возбуждение уголовного дела законным. 3 декабря Верховный суд Якутии оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела - без удовлетворения. В постановлении суда говорилось, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.