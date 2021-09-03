В России за сутки выявили 18 856 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 856, до 6 975 174. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%. В частности, за сутки было выявлено 1 437 случаев в Санкт-Петербурге, 681 - в Московской области, 519 - в Свердловской области, 477 - в Ростовской области, 465 - в Пермском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 552 825 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 690, до 6 236 738. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 1 403 пациента в Санкт-Петербурге, 1 171 - в Московской области, 631 - в Республике Коми, 624 - в Иркутской области, 483 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 185 611. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,66%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Краснодарском крае, 33 - в Свердловской области, по 28 - в Ростовской области и Красноярском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 633 против 1 864 днем ранее, до 1 572 264.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 50 против 51 днем ранее. Всего в столице умерли 27 593 человека, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 556, до 1 451 886. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 92 785 человек.