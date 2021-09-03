В России разработают интерактивную карту магистратуры

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Интерактивная карта российской магистратуры появится в результате исследования, которое поддержал Благотворительный фонд Владимира Потанина, сообщила на экспертной дискуссии в ТАСС в пятницу генеральный директор Благотворительного фонда Оксана Орачева.

"Конечно же, очень важно исследовать то поле, в котором мы с вами находимся. И продолжаются исследования, которые мы поддержали, "Ландшафт российский магистратуры". Мы надеемся, что в результате этого исследования - его проводит Высшая школа экономики - у нас удастся проанализировать магистерские программы во всех государственных университетах. То есть 710 университетов. И в результате исследования появится интерактивная карта российской магистратуры. Собственно, тот вопрос, куда пойти и где, какие магистерские программы присутствуют, он наконец-то, может быть, получит ответ", - сказала она.

Орачева отметила, что такая карта должна поддерживаться постоянно, потому что магистратура постоянно меняется. "Аналогии такой карты у нас пока нет, такого ресурса, и мы надеемся, что она будет полезна как для студентов, которые хотели бы выбрать место для обучения, так и для преподавателей, чтобы ориентироваться, где представлены какие проекты", - добавила гендиректор фонда.

Она также сообщила, что фонд увеличил поддержку студентов и преподавателей из-за большой востребованности такой поддержки и пандемии. "Мы увеличили количество индивидуальных стипендий до 750, в этом году их тоже будет столько, а также грантов преподавателям до 150 грантов год", - проинформировала спикер.