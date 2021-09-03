В Петербурге открылся первый парк для автобусов на газомоторном топливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Первый парк для автобусов на газомоторном топливе открылся в Петербурге после реконструкции, на площадке смогут разместиться до 240 автобусов на природном газе, это поможет повысить экологичность городского транспорта. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на торжественном открытии.

"Сегодня "Пассажиравтотранс" - одно из передовых предприятий, новая площадка на Хрустальной улице это одно из современных на сегодняшний день предприятий. Уверен, что оно и дальше будет продолжать реконструкцию. Город постепенно переходит на экологические виды транспорта, здесь будут автобусы на газомоторном топливе, и я уверен, что это будет удобно как для водителей, так и для жителей нашего города", - сказал он.

Ранее губернатор города также сообщал, что в 2022 году в Петербурге появится около трех тысяч городских автобусов на газомоторном топливе. Планируется, что все автобусы будут отечественного производства, а через несколько лет весь автобусный общественный транспорт будет переведен на экологичное топливо.

О компании "Пассажиравтотранс"

1 сентября 1926 года в Ленинграде открылось регулярное автобусное движение. В этот день три первых автобуса вышли на маршрут, который пролегал от Детскосельского (Витебского) вокзала к саду Трудящихся (ныне Александровский сад). Эта дата является точкой отсчета существования СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Сегодня предприятие является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западного региона России. В период с 2017 по 2021 год СПб ГУП "Пассажиравтотранс" реализовало проект реконструкции и технического перевооружения производственной площадки Автобусного парка № 1. Целью реализации проекта реконструкции стала возможность размещения подвижного состава на альтернативном топливе в рамках выполнения Программы внедрения газомоторного топлива в Санкт-Петербурге. Открытие новой площадки парка позволит увеличить количество экологичного транспорта в городе.