Кабмин направит 2 млрд рублей на меры по созданию санитарного щита

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделит 2 млрд рублей на обустройство в крупных городах 15 ПЦР-центров и другие меры по созданию так называемого санитарного щита. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров в пятницу.

"На эти цели (предупреждение распространения инфекций) мы направим 2 млрд рублей, чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса", - сказал премьер.

По словам Мишустина, предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. "Это необходимо для того, чтобы создать надежный санитарный щит страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", - подчеркнул он.

Мишустин напомнил, что реализовать комплекс мер по предупреждению распространения новых инфекций президент поручил в своем послании Федеральному собранию. "Для этого надо быть готовыми оперативно разрабатывать тест-системы для их (инфекций) диагностики, создавать эффективные вакцины и затем в кратчайшие сроки запускать их в промышленное производство", - уточнил глава правительства.