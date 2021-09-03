Юрий Лоза снизил исковые требования к Первому каналу из-за своей песни до 4 млн рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Певец Юрий Лоза снизил исковые требования к Первому каналу из-за трансляции своей песни "Плот" с 5 до 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд принял отказ представителей истца Лозы - Абельдяевой и Креца - от части исковых требований к АО "Первый канал" о взыскании компенсации морального вреда за нарушение личных неимущественных прав в размере 1 000 000 рублей и прекратил производство по гражданскому делу в указанной части", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что артист сохранил остальные заявленные требования: о запрете АО "Первый канал" создания технических условий, обеспечивающих размещение и использование песни "Плот" на телепередаче "Голос-9" от 9 октября 2020 года на странице сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о взыскании с АО "Первый канал" денежной компенсации за нарушение исключительных прав в размере 4 млн рублей, взыскании с АО "Первый канал" судебных расходов на оплату государственной пошлины в размере 28 500 рублей, на оплату нотариальных действий по обеспечению доказательств для судебного разбирательства в размере 44 800 рублей. "Судебное заседание по рассмотрению иска в этой части назначено на 11 октября", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Лоза подал иск на 5 млн рублей из-за трансляции песни "Плот" на музыкальном шоу "Голос" на Первом канале. По мнению артиста, ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. По версии Лозы, "в музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии, песня была сокращена до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд. Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения. Песня искажена для сопровождения голоса солирующим клавишным инструментом, с участием барабанов и иных инструментов в составе оркестра, чего нет в оригинале".

Лоза также услышал непристойную иронию в словах ведущих "Голоса", а также распространение несоответствующих фактов из его биографии, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.