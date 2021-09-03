В Забайкалье увеличили время работы общепита и разрешили деятельность кружков

ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края с 3 сентября увеличило на два часа время работы кафе и ресторанов, а также разрешило деятельность учреждений дополнительного детского образования. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона.

"В Забайкальском крае продолжается постепенное снятие ограничений для сфер бизнеса. С сегодняшнего дня в регионе продлено время работы точек общественного питания, открыты для посещения учреждения образования - частные детские центры, кружки", - говорится в сообщении.

Теперь кафе и рестораны Забайкалья могут принимать посетителей с 9:00 до часа ночи, а не до 23:00, как это было раньше. При этом сохраняется запрет на банкеты и корпоративы, действует масочный режим.

Учебные залы в учреждениях детского дополнительного образования могут работать с условием 50% заполняемости.

Заболеваемость коронавирусом росла в Забайкалье с середины июня, несколько недель врачи ежедневно регистрировали более 300 случаев заражения. В конце августа Роспотребнадзор впервые за 7 недель зарегистрировал снижение заболеваемости. По оперативным данным, в крае всего зарегистрировано 64 462 случая заражения, в том числе 162 - за последние сутки. Выписаны 56 557 человек, 1 313 пациентов умерли.