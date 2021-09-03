Базу данных вредных выбросов от объектов обращения с ТКО намерены создать на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписал соглашение об учете выбросов парниковых газов. Благодаря этому в регионе планируется создать базу данных вредных выбросов, которые производятся объектами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"Подписи под документом поставили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с ТКО "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. В рамках соглашения правительство Сахалинской области и РЭО планируют совместно создать базу данных выбросов парниковых газов для объектов обращения с твердыми коммунальными отходами", - сообщили в пресс-службе.

В Сахалинской области планируется ввести квотирование парниковых выбросов для предприятий и запустить систему углеродной торговли. Также будут проводиться сделки по продаже результатов климатических проектов, которые дают возможность компенсировать выбросы предприятий и, таким образом, снижать углеродный след продукции вплоть до ноля. Российский экологический оператор поможет запустить на Сахалине цифровую платформу управления углеродным балансом. Кроме того, РЭО окажет содействие в выборе технологического решения по организации сбора и утилизации метана при ликвидации несанкционированных свалок ТКО, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. На островах работают над созданием Восточного водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции. В случае успеха сахалинского водородного кластера Минвостокразвития РФ допускает возможность тиражирования полученного опыта в других регионах российского Дальнего Востока. На самом Сахалине к 2030 году планируется построить три завода, которые будут производить 100 тыс. тонн водорода в год.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.