Воспитанники центра "Авангард" станут первыми зрителями фильма "Небо"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Патриотический учебный центр "Авангард" планирует провести предпремьерный показ фильма "Небо" для своих воспитанников. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заявила директор центра Дарья Борисова.

"В рамках ближайших мероприятий мы планируем показ, возможно даже предпремьерный, на базе "Авангарда" для ребят фильма "Небо", - заявила она.

По ее словам, в учебном центре уже давно существует проект "Раскадровка", в рамках которого к совместному просмотру и обсуждению новых патриотических фильмов привлекают режиссерскую группу и актерский состав.

"Это фильм о том, как летчики сражались в Сирии, о подвиге наших знаменитых героев, которые погибли в 2015 году. Я думаю, что тем ребятам, что будут в этот момент на сборах, очень повезет", - подчеркнула Борисова.

Фильм "Небо" основан на реальных событиях, он рассказывает об истории гибели летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Су-24 Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно. Премьера фильма в России состоится 7 октября.