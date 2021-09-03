В Беслане завершилась вахта памяти жертв теракта в школе номер 1

БЕСЛАН, 3 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек посетили школу № 1 города Беслана и мемориальный комплекс "Город Ангелов", где захоронены погибшие от рук террористов дети, их родители, учителя и сотрудники спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"Школу посетили с раннего утра более 1 тыс. человек, в "Городе Ангелов" присутствуют более 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Траурные мероприятия по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года в школе № 1 Беслана завершились в мемориальном комплексе "Город Ангелов".

Все эти дни во дворе школы звучала траурная музыка. В спортзале установлен деревянный крест, по всему периметру которого люди ставили свечи, свечи, игрушки, бутылки с водой. Именно там в 2004 году террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников без еды и воды.

Также игрушки и цветы люди ставили на окнах, выбитых взрывам. Каждый вечер с 1 сентября в 20:00 мск во дворе школы перед спортзалом зажигали 334 свечи - по числу жертв теракта. Их также зажгут сегодня.

Все дни правоохранительные органы работали в усиленном режиме. Возле школы и кладбища в Беслане дежурят кареты скорой помощи.

Чудовищное преступление

"Эти страшные дни навсегда изменили жизни многих людей. Чудовищное преступление, совершенное против беззащитных детей, против их родителей и учителей никогда не будет забыто. Выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял в теракте своих родных и близких. И светлая память героям спецназа ФСБ и сотрудникам МЧС, которые ценой своей жизни спасали людей в первой бесланской школе. Мы - помним!" - написал в Facebook врио главы республики Сергей Меняйло.

В пятницу в школе прошла божественная литургия по погибшим. После прочтения на осетинском языке стихотворения "Великая скорбь Осетии", написанного после теракта народным поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале. В это время по республике была объявлена минута молчания по призыву в социальных сетях.

В школе после ударов колокола ученики школ Беслана выпустили в небо 334 белых воздушных шара. Затем с фотографиями погибших прошел крестный ход от школы до мемориального кладбища "Город ангелов". Почтить память погибших прибыл в Беслан прибыл и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутаты Госдумы, сенаторы.

В 14:30 мск на кладбище под звуки метронома зачитали стихотворение "Имена" и в алфавитном порядке перечислили всех погибших. После слов "Вечная память" школьники вновь выпустили в небо 334 белых шара.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.