Противники вакцинации в Лондоне штурмуют здание регулятора, одобрившего прививки для детей

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Противники вакцинации пытаются попасть внутрь лондонского здания Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA), чтобы тем самым выразить протест против решения регулятора разрешить использование препаратов от коронавируса для подростков. Об этом в пятницу сообщила полиция Лондона.

"Сотрудники правопорядка следят за демонстрацией рядом со зданием на площади Кэбот в квартале Кэнари-Уорф. Полицейские охраняют вход в помещение", - сказано в заявлении правоохранительных органов Лондона.

В свою очередь, радиостанция LBC добавила, что протестующие пытались прорваться внутрь здания, однако были остановлены полицией. Отмечается, что между демонстрантами и сотрудниками правопорядка произошли стычки.

Медицинские власти Великобритании в начале августа рекомендовали делать прививку от коронавируса всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет. При этом MHRA также одобрило применение вакцины среди детей от 12 до 15 лет, которые по состоянию здоровья наиболее подвержены риску инфекции.