В Москве с начала года задержали 952 авто, не зарегистрированных из-за смерти собственника

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекции задержала с начала года около 1 тыс. автомобилей, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За восемь месяцев 2021 года сотрудниками столичной ГИБДД задержано 952 транспортных средства указанной категории. Водители данных автомобилей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств изъяты для последующей утилизации", - говорится в сообщении.

В ГИБДД также напомнили автовладельцам, что после смерти собственника машины автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство. "Для регистрации такого транспортного средства необходимо обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный непосредственно на того, кто ставит машину на учет, так как старый перестал действовать с момента смерти собственника", - отметили в ГИБДД.