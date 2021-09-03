Члены ОНК Москвы не смогут полноценно наблюдать за голосованием в СИЗО из-за COVID-19

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Члены московской Общественной наблюдательной комиссии не смогут полноценно осуществлять контроль за ходом выборов в Госдуму в СИЗО Москвы из-за ограничений, введенных в изоляторах в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Каждый раз при проведении выборов представители Общественной наблюдательной комиссии принимают участие в наблюдении и контроле за ходом волеизъявления граждан. В этом году из-за введенных ограничений мы не сможем в полной мере осуществлять наблюдение, ввиду того, что членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы до сих пор не допускают к покамерному обходу, поэтому общественное наблюдение за голосованием в следственных изоляторах во время выборов в Госдуму под угрозой", - сказал он.

Мельников напомнил, что наблюдателей с марта 2020 года не допускают к покамерному обходу в московских следственных изоляторах, хотя вакцинация в СИЗО идет полным ходом и большая часть заключенных уже вакцинирована. Однако все встречи с арестованными гражданами все равно проходят индивидуально, выборочно, в кабинах, предназначенных для краткосрочных свиданий, в то время как голосование проходит вообще в других помещениях. "Мы сейчас не имеем возможности даже проверить, есть ли в камерах информационные материалы о предстоящих выборах, принимаются ли заявления от граждан, включены ли они в списки избирателей. В московских СИЗО содержится около 10 тысяч человек, которые обладают правом голоса на выборах. В это же время наши коллеги в других регионах свободно посещают места принудительного содержания", - сказал ответственный секретарь ОНК, выразив надежду на то, что в органах ФСИН прислушаются к мнению членов ОНК Москвы и разрешат покамерный обход.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.