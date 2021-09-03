В НАО намерены расширить сеть гидрологических постов для контроля за состоянием воды

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Участники круглого стола "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках Дней реки Печоры в Ненецком АО внесли в итоговую резолюцию заседания пункт о расширении сети гидрологических постов наблюдения в регионе для контроля за состоянием воды. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства округа.

"Участники круглого стола также поддержали предложение о расширении федеральной наблюдательной сети Росгидромета на территории округа, чтобы обеспечивать людям достоверную информацию и полную картину о состоянии водных ресурсов. Сделать это можно посредством увеличения [числа] гидрологических постов наблюдения", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС директор Северного УГМС Роман Ершов, на сегодняшний день число гидрологических постов в период паводка и ледохода в НАО ежегодно увеличивается за счет временных объектов до более чем 10. Станции фиксируют уровневые показатели на реке Печоре, а также уровень загрязнения воды в ней и других водных объектах. Ученые совместно с администрацией АО находятся в процессе обсуждения, насколько должна расшириться сеть таких точек мониторинга.

"Это важная тема. Диалог с Ненецким АО мы ведем с начала года. У нас было подписано соглашение между Росгидрометом и Ненецким АО, в рамках встречи губернатора региона и нашего руководителя Росгидромета были достигнуты определенные договоренности о дальнейшем проведении этой работы", - прокомментировал собеседник агентства.

Помимо расширения наблюдательной сети, в резолюцию итогов круглого стола вошло предложение о необходимости дноуглубления Печоры. Глава региона Юрий Бездудный предложил продолжить в этом направлении работу с федеральным правительством в плане привлечения дополнительного финансирования, а позднее, в ходе прямого эфира в центре управления регионом, сообщил, что соответствующие планы уже есть на 2022 год: дно должны углубить на 25 см - с 1,2 м до 1 м 45 см. "Дноуглубление позволит увеличить пропускную способность реки и снизить негативное воздействие при паводке, а также улучшить транспортную доступность на внутренних перевозках между селами", - приводит пресс-служба слова Бездудного.

В ходе круглого стола, в котором приняли участие представители научного сообщества, властей, надзорных ведомств, добывающих компаний и других организаций, также поднимались темы необходимости комплекса мер, направленных на предотвращение вредного воздействия на реку Печору, особенности половодья и ледохода, охраны водных биоресурсов, а также мониторинга морского мусора побережий Белого и Баренцева морей.

О проекте

В этом году круглый стол Дней Печоры стал установочным мероприятием, по итогам которого будут собраны идеи для будущей работы проекта, а также будет сформирован оргкомитет. Его члены должны определить дату проведения Дней Печоры в будущем. Цель проекта - провести экологические акции, а также привлечь ученых к обсуждению проблем сохранения главной водной артерии НАО. В рамках Дней Печоры в регионе также состоятся соревнования по сбору мусора "Чистые игры" и акции "Чистая Арктика" и "Сохраним лес".