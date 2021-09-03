В Вологодской области дети-сироты получили первые жилищные сертификаты

ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Новый инструмент по обеспечению жильем детей-сирот - жилищные сертификаты - начал работать в Вологодской области, где выдали первые такие документы. За счет сертификатов в регионе в ближайшие пять лет намерены полностью обеспечить жильем всех очередников, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы губернатора области.

"Именной жилищный сертификат дает людям свободу выбора и не загоняет в жесткие рамки. Он может быть использован на приобретение квартиры или жилого дома на любой территории Вологодской области, в любом населенном пункте. Мы утвердили государственную программу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Она полностью профинансирована из областного бюджета. В течение ближайших пяти лет обеспечим квартирами или жилищными сертификатами всех, кто стоит в очереди", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

По его данным, Вологодская область в числе первых регионов начала применять этот новый инструмент. Теперь дети-сироты, достигшие возраста 23 лет и имеющие судебные решения об обеспечении жильем, вынесенные до 1 января 2021 года, могут обращаться в департамент строительства области для рассмотрения их вопроса о предоставлении жилищного сертификата. В настоящее время подготовлен также региональный законопроект, по которому предлагается исключить требование о наличии у очередников судебного акта, это упростит получение жилья.

До настоящего момента жилье детям-сиротам предоставлялось только по договорам специализированного найма на пять лет, после решали вопрос о передаче жилья в собственность или продлевали срок еще на пять лет в зависимости от социальной адаптации граждан. Выплата по жилищному сертификату будет равна стоимости 33 кв. м жилья по средней цене за один квадратный метр. На сегодня сумма составляет 1,660 млн рублей, средства можно использовать в течение полугода с момента получения сертификата. При приобретении жилья можно дополнительно использовать собственные средства, кредитные, а также различные меры государственной поддержки.

На предоставление таких сертификатов в региональном бюджете на 2021-2022 годы запланировано 172,6 млн рублей что позволит предоставить около 120 сертификатов. Также с 1 июля 2021 года по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" увеличен размер ежемесячной компенсации расходов детям-сиротам за аренду жилья - тем, кто стоит в очереди за квартирой и снимает жилплощадь - с 2 900 рублей до 5 500 рублей.