В Санкт-Петербурге выбрали 25 самых добрых волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Церемония награждения премии добровольческого сообщества среди лучших волонтеров прошла в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Путем онлайн-голосования жители города выбрали 25 победителей из 72 номинантов.

"Очень часто мы обращаемся к волонтерскому сообществу с просьбами: помогите тут, помогите здесь. Этот вечер - один из тех элементов, когда мы как комитет, стараемся сказать волонтерскому сообществу "спасибо" за те добрые вещи, которые вы делаете в течение года и всего времени. Мы здесь сегодня, чтобы поощрять отличившихся и тех, кто сделал многое",- сказал на церемонии председатель городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

В 25 номинациях III ежегодной премии "Форма добра.Топ 25. Самые добрые люди Петербурга" участвовали 72 претендента. Жители города могли отдать за них голос на сайте премии с 3 по 31 августа. По словам Заставного, в голосовании приняли участие 10 тыс. человек. Часть номинаций посвящена волонтерству в сфере медицины.

"Я как руководитель в здравоохранении за последние полтора года могу сказать только огромное спасибо всем, кто помогал нам в это тяжелое время. Хотя еще рано говорить, что это было, потому что мы еще находимся на третьей волне [пандемии] коронавирусной инфекции, и нам помогали волонтеры, как только могли. Это и водители такси, которые работали в акции "Подвези врача", это и организации, которые оказывали спонсорскую помощь для наших врачей и пациентов",- сказала заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович.

Победителем в номинации "Сила жизни", в которой были представлены истории врачей, реализующих социальные проекты и участвующих волонтерстве, одержала победу координатор регионального отделения всероссийского движения "Волонтеры-медики" Вера Прокопчук. Константин Емельянов выиграл в номинации "Юный донор" - за 10 лет он сделал 94 донации и сдал более 55 л крови и ее компонентов.

Также отметили добровольцев, которые помогают животным. Статуэтка лауреата досталась руководителю Добровольческого клуба помощи приютам с брошенными животными "Лапки помощи" Екатерине Кузнецовой. Заместитель командира по поисково-спасательным работам в природной среде СПб РОО "Объединение добровольных спасателей "Экстремум" Елена Кузнецова одержала победу в номинации "Соединяя людей" - о волонтерах, которые занимаются поиском пропавших.

Кроме того, на премии отметили волонтеров-школьников, а также добровольцев, которые занимаются адаптацией в обществе студентов с особенностями развития, помогают детям в трудной жизненной ситуации, развивают культурные проекты. В отдельной номинации поощрили волонтеров, задействованных в проведении Чемпионата Европы по футболу, матчи которого прошли летом в Санкт-Петербурге. Также наградили коммерческие компании, которые участвуют в проектах добровольцев.

Премия проводится комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках реализации национального проекта "Образование". Впервые премию вручили в декабре 2019 года. Это событие стало ежегодно объединять благотворителей, бизнесменов, чиновников и волонтеров. В 2020 году ежегодная премия прошла в онлайн-формате и привлекла внимание более 500 тыс. человек.