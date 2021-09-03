Переселения из аварийного жилья в Кировской области завершится на два года раньше

ТАСС, 3 сентября. Власти Кировской области рассчитывают завершить программу переселения из аварийного жилья 2019-2025 годов на два года раньше, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы взяли на себя повышенные обязательства досрочно завершить программу 2019-2025 годов и в 2023 году переселить людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года", - приводятся в сообщении слова председателя областного правительства Александра Чурина.

Он отметил, что сразу после этого регион готов приступить к реализации новой программы. Предполагается, что расселять будут жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года.

На сегодняшний день в Кировской области 339 домов, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Их площадь составляет более 137 тыс. кв. метров, в них проживают 6 400 человек.

В 2021 году для переселения из аварийного жилья в Кировской области ведется строительство семи жилых многоквартирных домов в Зуевском, Опаринском, Слободском районах и городе Кирове. Их общая площадь составляет более 21 тыс. кв. метров. В новые дома смогут переехать более 1 100 человек. В этом году также приобретаются жилые помещения площадью не менее 1,5 тыс. кв. метров в Кирсинском, Мурашинском, Уржумском городских поселениях, Просницком сельском поселении, Зуевском и Оричевском районах, и городе Котельниче. Это позволит переселить еще 100 человек.

Расселение граждан из аварийного жилья ведется по проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Кроме него, в национальный проект входят еще три федеральных проекта - "Ипотека", "Жилье" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.