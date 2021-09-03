В КЧР два загруженных участка федеральных дорог расширили до четырех полос

ЧЕРКЕССК, 3 сентября./ТАСС/. Дорожники расширили два загруженных участка дорог общей протяженностью 11 км в Карачаево-Черкесии до четырех полос. До конца года планируется провести работы по расширению еще на четырех километрах дорог, сообщила в пятницу пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Еще 11 км федеральных дорог в Карачаево-Черкесии расширили с двух до четырех полос. Работы по капитальному ремонту II этапа ведутся по заказу ФКУ Упрдор "Кавказ" на участках трассы А-165 Лермонтов - Черкесск и подъезде к столице республики от Р-217 "Кавказ". Всего к концу 2021 года в четырехполосное исполнение переведут 15 км дорог", - рассказали в управлении.

Отмечается, что ширина проезжей части обоих участков дорог составила 14 м, а каждой из четырех полос - по 3,5. На обновленных трассах нанесена разметка из термопластика и установлены новые дорожные знаки.

Работы проведены на 3-километровом участке в Черкесске по ул. Октябрьской, где дорожники заменили и расширили покрытие. Для жителей города переустроят восемь транспортных светофоров и установят два пешеходных с кнопкой вызова, а также шесть автобусных остановок с автопавильонами. Следующий этап - устройство примыканий и пересечений, линий электроосвещения, элементов обустройства и тротуаров с перильным ограждением.

С опережением графика также выполнены работы по расширению до четырех полос 9-километрового отрезка Эркен-Халк - Садовое на подъезде к Черкесску от Невинномысска (с 42 по 51 км). Дорожники расширили дорогу, укрепили откосы и кюветы, заменили две водопропускные трубы и устроили водоотвод. На участке обустроят съезды, установят линии электроосвещения, четыре автобусные остановки с посадочными площадками и автопавильонами, устроят пешеходные дорожки и тротуары с перильным ограждением.

Ранее министр строительства и ЖКХ региона Евгений Гордиенко рассказал ТАСС, что в КЧР до конца 2023 года планируется провести ремонт около 200 километров дорог. В текущем году будет отремонтировано 35 участков дорог и три моста местного значения. В 2020 году произведен ремонт 124 км автомобильных дорог. Объем средств, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог из регионального дорожного фонда, в 2020 году составил 2,7 млрд рублей, в текущем году планируется выделить 1,3 млрд рублей.