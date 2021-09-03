Во Франции заявили, что угроза терроризма требует взаимодействия республики и России

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Угроза терроризма требует координации усилий Франции и России в борьбе с этим общим врагом. Такое убеждение высказали в пятницу в годовщину Бесланской трагедии участники франко-российской конференции в Париже, посвященной перспективам антитеррористической борьбы.

"В минувшие годы города наших стран не раз становились мишенью террористов, - отметил на собрании французский писатель и журналист Дмитрий де Кошко. - Терроризм - общий враг, и ответом на эту угрозу должны быть координация и совместные действия Франции и России".

Военно-политический эксперт, бригадный генерал Жан-Бернар Пинатель расценил недавние взрывы в аэропорту Кабула как свидетельство возобновления активности террористов в Афганистане. "Нельзя допустить, чтобы эта страна вновь превратилась в базу терроризма", - предостерег он.

"Россия всегда открыта для сотрудничества с другими странами в борьбе с терроризмом", - подчеркнул советник посольства РФ в Париже Алексей Николаев. Он напомнил о том, что дипломатические ведомства России и Франции создали межведомственную рабочую группу по вопросам борьбы с терроризмом.

На конференции, проходившей в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, была отмечена большая работа французской Ассоциации солидарности с детьми Беслана, которую возглавляет видный общественный деятель Анри-Поль Фалавинья. Это объединение проводило во Франции акции гуманитарной поддержки жителей Северной Осетии, переживших трагедию. Члены ассоциации неоднократно призывали прессу к объективной и правдивой информации при освещении событий в Беслане.

Служба в православном соборе

Ранее в этот же день в кафедральном Свято-Троицком соборе Русской православной церкви в Париже прошла поминальная служба. Французские и российские прихожане храма почтили память заложников, в том числе многих детей, погибших в сентябре 2004 года в результате захвата северо-осетинской школы террористами.

Отмечаемый в России 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате захвата террористами первой бесланской школы в заложниках оказались более 1 200 человек. 3 сентября в 13:15 в школьном спортзале прогремел первый взрыв. Погибли 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

В Париже 8 сентября начинается судебный процесс по делу о терактах во французской столице в ноябре 2015 года. Тогда в результате акций террористов в нескольких районах города погибли 130 человек.