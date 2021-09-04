В Нижнем Новгороде по делу о похищении девушки задержали 39-летнего мужчину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи совместно с полицейскими задержали 39-летнего мужчину по делу о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде следователями регионального следственного управления СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками третьего отдела УУР регионального ГУ МВД России установлен и задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с ранее незнакомым ей мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям местонахождение девушки установлено в подвале гаража, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода. На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас следователи регионального СК работают с задержанным, проводя его детальный допрос. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.