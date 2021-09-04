Медцентр вуза в Приморье внедряет современные методы реабилитации пациентов после ковида

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в котором разработаны программы реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус, внедряет современные методы восстановления после болезни. Проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил ТАСС, что в планах - внедрение метода насыщения крови кислородом в барокамерах.

"В реабилитационном центре ДВФУ разработаны адаптированные программы "Жизнь после ковида". Пациентов, перенесших коронавирус в средней и тяжелой форме, обследуют и проводят для них комплексную реабилитацию, которая включает методы озонотерапии, внутривенного лазерного облучения крови, галокамеру, сухую углекислую ванну, лечебную физкультуру и консультацию психолога. Из новых и наиболее актуальных методик, которую хотим внедрить в ближайшем будущем, - это гипербарическая оксигенация (метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях - прим. ТАСС) или барокамера", - рассказал Пак.

Он отметил, что методы, которые применяются в реабилитационном комплексе, значительно улучшают сосудистую микроциркуляцию и повышают кислородно-транспортную функцию крови, а также способствуют уменьшению воспаления и повышают толерантность к физической нагрузке. Это помогает нормализовать дыхание, сон и психоэмоциональное состояние пациентов.

Медцентр ДФВУ - самое современное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, является пилотным проектом правительства РФ. Это первое медицинское учреждение, которое подчиняется министерству образования, а не министерству здравоохранения и входит в состав ДВФУ. Учреждение включает в себя 16 лечебно-диагностических центров по различным профилям, общая площадь Медицинского блока ДВФУ составляет более 76 тыс. кв. м, а количество коек - 209.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.