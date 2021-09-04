Власти Приамурья в течение недели восстановят пострадавшие от паводка школьные маршруты

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сентября/ТАСС/. Четыре школьных маршрута в Амурской области, которые пострадали в результате паводка, восстановят в течение недели. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

"У нас до сих пор не открыты четыре школьных маршрута, 84 ребенка находятся на дистанционной форме обучения. Но мы рассчитываем, что в течение недели вода уйдет, и мы эти школьные маршруты восстановим", - сказал Орлов.

Он отметил, что для региона тема транспортной доступности в приоритете. "Ущерб дорогам, подтвержденный Росавтодором, составил 3 млрд 150 млн рублей - это первая волна, подчеркиваю. Вторая волна - это примерно 50% от первой. Невозможно сегодня четко сказать, так как вода не отовсюду ушла", - сказал Орлов.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб.

Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе введен режим ЧС федерального характера.