Эксперт считает, что Россия не должна смешивать две памятные даты 2 и 3 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Россияне должны отмечать и знать две памятные даты окончания Второй мировой войны, перенос праздника только на 3 сентября не отражает в полной мере историческую действительность, сказал в субботу ТАСС член-корреспондент РАН, председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар после расширенного заседания совета Российского исторического общества (РИО) в Южно-Сахалинске.

"Вопрос не до конца четко регламентирован, есть исторический факт о подписании капитуляции [Японии] 2 сентября, который нельзя убрать, так как он существует. И есть исторический факт - Курильские острова и Сахалин (Сахалинская область) были освобождены 3 сентября, это изменить тоже нельзя. Именно поэтому необходимо учитывать и то, и другое. Мы должны в наших учебниках, в учебном процессе, в памяти народа эти две даты сохранить так, как они существовали на самом деле. Если мы начнем смешивать или путать их, то это ни к чему хорошему не приведет", - считает историк.

На расширенном заседании совета Российского исторического общества в правительстве Сахалинской области также был поднят вопрос разделения двух памятных дат. Члены делегации РИО тоже высказали мнение, что в стране должно существовать два праздника - 2 и 3 сентября. Планируется направить обращение в Госдуму РФ.

В апреле прошлого года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Одновременно с этим упразднилась действующая на то время памятная дата 2 сентября.

Инициатива была разработана группой депутатов Госдумы РФ и сенаторов. Необходимость переноса праздника они объясняли тем, что 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза (указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР). В сопроводительных документах к законопроекту было указано, что "формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества".